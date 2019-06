RTV Altena ‘wint’ slag om uitzendrechten

Twintig raadsleden kozen voor RTV Altena, Oké FM (Aalburgse Omroep Stichting) kon rekenen op de steun van 10 raadsleden. Raadslid John Bakker van AltenaLokaal deed niet mee aan de stemming om de schijn van partijdigheid tegen te gaan. Hij heeft familiaire banden met het bestuur van RTV Altena.

Oké FM en RTV Altena waren beide in de race voor een zendmachtiging. Omdat in een gemeente slechts één lokale omroep is toegestaan, moest de gemeenteraad zijn keuze kenbaar maken. Ruim twee jaar was er gepoogd de twee omroepen te laten fuseren, maar die pogingen mislukten jammerlijk.

Dat leidde vanavond opnieuw tot flink wat chagrijn onder de partijen. De meeste raadsleden staken hun frustraties dan ook niet onder stoelen of banken. ,,Eigenlijk verdienen geen van beiden een zendvergunning’’, stelde VVD’er Robert van Dijk. ,,Maar we moeten een advies geven. Het dossier omvat 20 documenten, waaraan we inmiddels te veel tijd hebben besteed. Laten we een keuze maken en snel aan de slag gaan met urgente zaken.’’

Geen goed woord over

Ook andere partijen hadden geen goed woord over voor de manier waarop de beide besturen zich de afgelopen 2,5 jaar hebben opgesteld. ,,Ze hadden hun eigen identiteit ondergeschikt moeten maken aan de identiteit van Altena’’, meende Kees de Waal van Progressief Altena. Hoewel de keuze voor de omroep voor een deel ‘vanuit het hart’ werd gemaakt, waren alle raadsleden het erover eens dat het advies een opgedrongen keuze was. Gerard Paans (CDA): ,,Beide omroepen zijn goed, maar wie we met z'n allen in de kou hebben laten staan zijn al die vrijwilligers geweest.‘’

Omdat er binnen de fracties verschillend over de omroepen werd gedacht, volgde aan het einde van het debat een hoofdelijke stemming. Tweederde koos uiteindelijk voor RTV Altena. Direct na de stemming klonk er gejuich op uit de raadszaal, die voor een groot deel was gevuld met medewerkers van de beide omroepen. Bij de vrijwilligers van Oké FM klonk er grote teleurstelling.

CvdM

Het raadsadvies wordt spoedig verstuurd naar het Commissariaat voor de Media. Die bepaalt uiteindelijk wie de zendmachtiging krijgt. Hoewel gebruikelijk is dat het Commissariaat voor de Media het advies van een gemeenteraad overneemt, houdt het nog wel hoorzittingen. Ook kan ‘de verliezer’ nog in beroep.