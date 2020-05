Ruilkast verplaatst, want het is geen inleverpunt van bibliotheek

Het idee van de ruilkast is simpel. In een zelf getimmerde stellingkast staan boeken, CD's, puzzels en spellen gestald die voorbijgangers mee mogen nemen. Tegenprestatie: graag een of meerdere spullen in de kast terugzetten. In de anderhalve maand dat de kast voor Den Bolder stond, is er gretig gebruik van gemaakt. "In het begin werd er vooral veel meegenomen en weinig terug gezet", vertelt beheerder Marjoleine Veldhuisen van Den Bolder. "Mensen moesten er toen nog aan wennen. Op het laatst werden er juist meer spullen gebracht, waardoor de ruilkast uitpuilde."