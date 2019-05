Ruiltafel in Balade; tuinieren in ruil voor een zelfgebakken cake

WAALWIJK - Een lamp ophangen, onkruid wieden. Voor de een is het een fluitje van een cent voor de ander een groot probleem. Zeker als je een beperking hebt of bijvoorbeeld al wat ouder bent. Welzijnsorganisatie Contour de Twern begint daarom met een Ruiltafel.

Een keer per week in wijkcentrum Balade in Waalwijk. ,,Bij de Ruiltafel gaan we kijken waar je hulp bij kunt gebruiken en wat je terug kunt doen voor een ander", zegt Rob van Es van Contour de Twern. ,,Misschien lukt het niet om de tuin bij te houden, maar kun je wel een taart of cake bakken. Of wil iemand de hond uitlaten in ruil voor een bakkie koffie.”

Marktplaats

Het idee van een ruiltafel is niet nieuw, weet Van Es. ,,Dergelijke initiatieven gaan vaak via internet en dat vinden mensen toch vaak spannend. Dan heb je een soort Marktplaats en weet je niet wie je aan de deur krijgt. Bij de Ruiltafel in Balade kunnen mensen elkaar eerst ontmoeten en een kop koffie drinken.”