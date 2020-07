Ruim 16.000 euro in noodkas voor Waalwijkse voedselbank

WAALWIJK - In het coronanoodfonds voor Voedselbank De Rijglaars in Waalwijk zit inmiddels 16.400 euro. Dat zegt initiatiefnemer Lionsclub Waalwijk.

De serviceclub startte eind april, tijdens het hoogtepunt van de crisis, een noodfonds om de voedselbank te kunnen steunen. Op dit moment zijn er bij de Waalwijkse voedselbank nog geen tekorten, maar de verwachting is dat dat de komende maanden zal veranderen omdat steeds meer mensen een beroep zullen doen op de voedselbank. ,,De economische problemen zijn nog lang niet voorbij", aldus de Lionslcub. ,,In andere regio's zien we het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank al flink stijgen.”

Tulpenactie

Het noodfonds voor de Waalwijkse voedselbank is gevuld door verschillende Waalwijkse bedrijven en organisaties. Zo heeft de Ladies’ Circle De Leest een tulpenactie gehouden. ,,De komende maanden zullen we met de voedselbank overleggen hoe we het noodfonds het best kunnen aanwenden.”

De voedselbank zei eerder al blij te zijn met het initiatief van de Lionsclub. ,,Je gezin niet te eten kunnen geven, is een van de grootste stressfactoren die mensen kunnen hebben. Het is belangrijk dat wij hulp kunnen blijven bieden, zodat mensen weten dat ze voor drie of voor zes maanden geholpen kunnen worden zodat ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen.”

Eten bijkopen

Hoeveel geld de voedselbank de komende maanden extra nodig zal hebben, is koffie dik kijken. ,,Maar we zullen alleen uit het noodfonds putten als we onvoldoende voorraad hebben om zelf de pakketten te vullen. Met het geld uit het fonds kunnen we dan eventueel voedsel bijkopen.”