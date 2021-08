Ruim 2.300 huizen erbij in tien jaar, Heusden bouwt komende jaren in rap tempo door

Dat laatste is niet vreemd als je bedenkt dat nieuwbouwwijken Geerpark en De Grassen nog lang niet vol zijn. In Geerpark wordt vooral de komende jaren flink gebouwd, ruim 400 huizen (inclusief dit jaar) zijn daar voorzien. Daarmee is de uitbreidingswijk ‘vol'. Op De Grassen moet het vooral vanaf 2023 en vanaf 2027 gaan gebeuren, met in totaal zo'n 650 nieuwe woningen. Daarnaast zijn in Vlijmen nog wat kleinere plannen, zoals woningbouw op de plaats van De Bussel en plan Vlijmensedijk (50 huizen).

Meer verspreid

In Drunen, nu nog de grootste kern van Heusden, gaat het dit jaar en de komende jaren om veel meer verspreide plannen, zoals de Von Suppéstraat, de Grotestraat (voormalige Aldi), het politiebureau (40 huizen) , de plaats van de bibliotheek en de omgeving van het raadhuis (bijvoorbeeld op de plaats van de brandweerkazerne). In totaal gaat het tot 2031 om een kleine 300 huizen.

Zo is ook voor de andere kernen op een rij gezet hoeveel huizen er in de pijplijn zitten. In Elshout (De Gorsen) gaat het om 57 huizen, in Haarsteeg (vooral plan Victoria) om 116, in Nieuwkuijk (Steenenburg) om 226, in Heusden-vesting en de overige dorpen in totaal om 118.

Als de bouwplannen werkelijkheid worden, heeft Heusden over ruim negen jaar 21.505 woningen; een groei van zo'n twaalf procent in tien jaar tijd. Heusden telt nu ruim 45.000 inwoners.

Vergunning

Hoewel de aantallen erg exact zijn, kunnen ze in de praktijk soms flink afwijken. Zo is een aantal plannen nog lang niet zeker of moeten bestemmingsplannen nog gewijzigd worden. Voor de bouw van in elk geval 1432 woningen is al een vergunning afgegeven, of is het bestemmingsplan klaar.