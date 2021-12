Ruim 400 goedkope huurwoningen krijgt Heusden erbij, in vier jaar tijd

Maar los daarvan moeten er volgend jaar 82 sociale huurwoningen beschikbaar komen, vooral in Vlijmen en Drunen. Het gaat om 28 huizen in Geerpark, die overigens waarschijnlijk al net voor de jaarwisseling beschikbaar komen. Verder staan vijftien huizen in de Jacob van Lennepstraat op de rol, twintig woningen in de Von Suppéstraat in Drunen en twintig tijdelijke woningen (voor spoedzoekers) aan de Hoge Heide in Vlijmen. De gemeenteraad moet over dit laatste project nog wel een besluit nemen; de plannen leveren de nodige weerstand op in de wijk.