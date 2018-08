Ruim duizend boetes in Langstraat voor onverzekerde voertuigen

WAALWIJK/HEUSDEN - Vorig jaar werden er in De Langstraat ruim duizend boetes uitgedeeld voor onverzekerd rijden. In Het Land van Heusden en Altena gingen 370 bestuurders op de bon, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Wie tegenwoordig onverzekerd rondrijdt, is haast zeker de klos. Sinds 2011 is er een zogeheten '100 procent controle'. Het RWD, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, vergelijkt voortdurend verzekeringsgegevens met het kentekenregister. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar gecontroleerd.

Waalwijk

Sinds de invoering van die controle, is het aantal onverzekerden flink gedaald. Toch blijken elk jaar een hoop brommers en auto's niet verzekerd. In Waalwijk werden 309 boetes uitgedeeld voor onverzekerde motorvoertuigen en 127 voor onverzekerde brommers. In Heusden ging het om respectievelijk 258 en 98 boetes.

Het aantal boetes hoeft overigens niet gelijk te zijn aan het aantal onverzekerde voertuigen in een plaats. Een eigenaar kan drie keer per jaar worden beboet. Bij brommers moet per keer 340 euro worden afgerekend. Bij motorvoertuigen begint het bij 400 euro.