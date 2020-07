Ruiming 213 graven ligt gevoelig in Sprang-Capelle: 'Ze zetten gewoon door’

SPRANG-CAPELLE - De gemeente Waalwijk wil 213 graven gaan ruimen op de algemene begraafplaats aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. De ruiming van de grafmonumenten is pas over een jaar, maar stuit nu al op verzet.

Het gaat hier volgens Henk van Zelst om het mooiste stuk van de begraafplaats. ,,De ruiming is niet nodig”, stelt het SGP-raadslid, dat dit keer op persoonlijke titel praat. ,,Er is plek genoeg op de begraafplaats. Steek dat geld liever in verharding van de paden.”

Ingrijpend

De gemeente beseft goed dat zo’n ruiming een ingrijpend proces is voor nabestaanden. Ze zoekt daarom nu al contact met hen. Volgens de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden voor herbegraven of crematie van de stoffelijke resten. Op 18 november volgt een informatie-avond in buurtcentrum Sprang-Driessen. ,,Mensen kunnen een weloverwogen keuze maken.”

Maar als het aan Van Zelst ligt, blaast de gemeente de hele operatie af. ,,Ik werd best een beetje boos toen ik het persbericht van de gemeente zag. Ze zetten toch door.”

Quote Er gaat een compleet tijdsbeeld van de begraaf­plaats verloren Henk van Zelst

De gemeente wil algemene graven ruimen, omdat de grafrust na twintig jaar is verstreken. De met een geel bordje gemarkeerde graven liggen in grafvak D, vlakbij zeven bijzondere bomen. En dat maakt het een lastige operatie.

De gemeente wil deze ruim 65 jaar oude acacias namelijk graag behouden. Het is de vraag of dat lukt als alle stoffelijke resten worden geruimd. Uit onderzoek blijkt dat de wortels van de bomen flink worden aangetast door het graafwerk, en waarschijnlijk binnen enkele jaren het loodje leggen.

De gemeente houdt daar rekening mee. Ze neemt meer tijd voor de ruiming. Als de nabestaanden geen keuze maken, komen de stoffelijke resten in een verzamelgraf op de begraafplaats. ,,Maar dat kan nog jaren worden uitgesteld vanwege de aanwezige bomen op dit grafvak”, laat de gemeente weten. ,,Pas als deze bomen worden verwijderd zullen de stoffelijke resten worden geruimd.” De grafmonumenten worden wel meteen weggehaald.

Erg gevoelig

Van Zelst snapt niet waarom die ruiming nodig is als je wel de stoffelijke resten in de grond laat zitten. ,,Je haalt dan grafstenen weg, en blijft er een stuk grasveld met zeven bomen over. Dat vraagt ook onderhoud. Daarnaast gaat een compleet tijdsbeeld van de begraafplaats verloren. En wat gebeurt er met de bomen als mensen wel kiezen voor herbegraven of crematie, en stoffelijke resten worden opgegraven?”

,,Ruimingen liggen hier in Sprang-Capelle erg gevoelig”, stelt Van Zelst. ,,Soms is het nodig omdat een begraafplaats echt meer ruimte nodig heeft. Maar dat is hier niet zo.”

Quote Dit is een jaar geleden al in gang gezet. Er zijn flinke kosten gemoeid met het beheer van de begraaf­plaat­sen Woordvoerder gemeente Waalwijk

De gemeente denkt daar dus anders over. ,,Er is geen acuut tekort aan ruimte”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Maar we werken bewust volgens een planning. Dit is een jaar geleden al in gang gezet. Er zijn flinke kosten gemoeid met het beheer van de begraafplaatsen. De inkomsten van grafgelden dekken maar voor 38 procent de daadwerkelijke kosten voor het beheer van de begraafplaatsen. Je moet ook geen onderscheid maken tussen de begraafplaatsen: bij de ene wel volgens planning werken en bij de ander een jaartje of twee wachten. We willen dit op een goede en waardige manier laten plaatsvinden, en trekken er daarom ook veel tijd voor uit.”

Nabestaanden kunnen tot uiterlijk 1 juli 2021 aangeven wat er met de stoffelijke resten moet gebeuren. De gemeente benadrukt daarbij dat handhaven van het huidige graf geen optie is.