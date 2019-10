Ruit van tabakszaak in Drunen vernield en sigaretten gestolen

Heusden wil meer overleg over economisch beleid; én met concrete plannen komen

10:21 VLIJMEN - De tijd dat Heusden in z'n eentje bepaalde hoe het economisch beleid van de gemeente eruit zag is voorbij. Heusden gaat veel meer samenwerken met het bedrijfsleven, dat zich dan wel beter en anders moet organiseren. Het moet uitmonden in een jaarlijks plan met concrete activiteiten.