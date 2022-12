Ruiten voordeur woning in Waalwijk sneuvelen bij explosie: 'Het was echt een enorme knal’

'Zwaar spul’

De ‘explosie’ werd door meerdere mensen in de wijk gehoord. ,,Het was een enorme knal", aldus een buurtbewoner. ,,Volgens mij hoorde ik ook iemand daarna iets zeggen. Maar het was snel weer stil, en ik ben verder gaan slapen.” De volgende dag wordt voor hem pas duidelijk hoe groot de schade is. ,,Misschien is de deur met vuurwerk vernield", stelt hij. ,,Maar dan moet het wel heel zwaar spul geweest zijn als je ziet wat voor schade er mee is aangericht.”