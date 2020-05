Run op huurbootjes in de Biesbosch: wéken van te voren reserveren voor een dagje varen

In jachthaven Vissershang in Hank heeft eigenaar Lion Weterings zich voorbereid op een hectische dag. "Het wordt een gekkenhuis", zegt hij. "Daarom geven we uitgebreide instructies en advies over de routes aan onze huurders. We raden vandaag af om door de smalle Sloot van Sint Jan te gaan. De mensen kunnen beter buitenom varen, want daar is meer ruimte en ook meer wind wat op deze zomerse dag wel lekker is."

Volle vloot

Weterings' vloot van zeventig vaartuigen vaart vandaag helemaal uit. De afgelopen week gaf zijn online reserveringssysteem voor Hemelvaartsdag al 'vol' aan. Familie Horvers uit Raamsdonksveer was er drie weken geleden wel op tijd bij. "Toen we besloten om op Hemelvaartsdag in de Biesbosch te gaan varen heb ik gelijk een boot gereserveerd, want voorgaande jaren grepen we er telkens naast", vertelt vader Bas. Na een snelcursus sloepvaren van Weterings neemt moeder Suzan het roer in handen en vaart ze met Bas en hun twee dochters de haven uit.

In Drimmelen stromen de havens in de loop van de ochtend vol met gezinnen met koelboxen. Ook Patrick Gommers en Simone van Rees Vellinga uit Rotterdam wachten op hun huurbootje. Ze gaan voor het eerst de Biesbosch in. "Het is heerlijk weer, we hebben een lang weekend en wilden er samen op uit", zegt Gommers. "We hebben de laatste maanden wel veel tijd samen doorgebracht, omdat we nu allebei thuiswerken, maar dat is toch anders. Vandaag gaan we ontspannen en genieten van de natuur.”

Volledig scherm Hank - Pix4Profs/René Schotanus. De. familie Horvers vertrekt vanuit de haven in Hank. Vader Bas, moeder Suzan en dochters Sacha en Robbin. © Pix4Profs/René Schotanus

Traditie

Ook Maikel van Geel uit Etten-Leur kon twee weken geleden nog een huurbootje voor vandaag reserveren. "Het lijkt een traditie te worden", zegt hij. "Dit is namelijk al de derde achtereenvolgende keer dat we met ons gezin op Hemelvaartsdag met een bootje de Biesbosch in gaan", vertelt hij. "Als je onervaren bent, kun je hier toch gemakkelijk varen, want als je eenmaal de Amer over bent, mag je niet hard meer. We varen dan stapvoets en genieten van de natuur."

Bootverhuurder Tony van den Diepstraten verbaast zich amper over de wachtende mensen op de kade. "Als de zon schijnt is het hier altijd druk", zegt hij. Toch verloopt dit seizoen anders dan voorgaande jaren. "Door de coronamaatregelen zijn veel daguitjes gesloten, maar je mag wel met een boot varen. We zien nu dat door die uitzondering meer vraag is ontstaan naar huurboten op dagen waarop het anders rustig is. De afgelopen maanden zagen we op doordeweekse dagen veel meer gezinnen dan normaal. 's Ochtends maakten ze hun huiswerk en 's middags gingen ze varen in de Biesbosch.”

Geen kano's meer

De boten van Van den Diepstraten varen ook vandaag allemaal uit. Kano's maken sinds kort echter geen deel meer uit van zijn vloot. "Het wordt steeds drukker op de rivier, ook met speedboten waarvan sommige bestuurders zich niet weten te gedragen. Ik wil het niet meemaken dat iemand daardoor in een van onze kano's verongelukt. Daarom verhuren we geen kano's meer.”

Brenner Verhagen, eigenaar van Biesbosch Sloepenverhuur, hoopt dat zijn zestig sloepen aan het einde van de dag weer allemaal zonder schade de haven bereiken. "Het gaat weleens mis. In de Biesbosch worden zo weinig mogelijk borden geplaatst, maar dat betekent ook dat de zandbanken niet worden aangegeven. Daardoor lopen de boten soms vast, waardoor schade aan de motor ontstaat.”