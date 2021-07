Russische fabrikant van chocolade, biscuits en snacks neemt HAK over

GIESSEN - Groentefabrikant HAK krijgt een nieuwe eigenaar. Het Giessense bedrijf wordt verkocht aan de Russische KDV Group, dat nu vooral chocolade, biscuits en snacks maakt en actief is in met namen Rusland, Oost-Europa en China.

De KDV Group is een groot bedrijf, waar zo'n 20.000 mensen werken. De onderneming heeft vestigingen in dertien landen en verkoopt haar producten in 35 landen, via zo'n 250.000 verkooppunten, zo meldt HAK.

Verder groeien

Via HAK wil het bedrijf van de Russische oprichter Denis Shtengelov toegang krijgen tot de markt in West-Europa. HAK, dat zelfstandig blijft opereren, ziet door de overname op zijn beurt mogelijkheden om internationaal verder te groeien; te beginnen in Duitsland, waar HAK sinds vier jaar een eigen organisatie heeft. Volgens HAK groeit het in Duitsland jaarlijks met dubbele cijfers.

Volgens Timo Hoogeboom, CEO van Hak, ondersteunt De KDV Group de plantaardige missie, strategie én de Groene Keuken- principes van HAK.

Advies OR

KDV neemt HAK over van de huidige eigenaar, investeringsmaatschappij NPM Capital. Er is nu een voorlopige koopovereenkomst getekend. Welke bedrag is gemoeid met de overname wordt niet bekendgemaakt. De gemeenschappelijke Ondernemingsraad van HAK moet nog een advies geven.

De KDV Group heeft eigen landbouwgrond, fabrieken en een eigen distributienetwerk.