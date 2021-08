Rust zoeken in Nederland? De kleinschalige campings bieden uitkomst

OUDHEUSDEN/DOEVEREN - Verre reizen zitten er voor veel mensen even niet in. Kleinschalige campings als De Reekens bij Oudheusden en De Linde in Doeveren zijn een uitkomst voor wie toch wat vakantiegevoel en rust zoekt. ,,We wilden eigenlijk naar Zweden. Net als vorig jaar.”

De caravan van Anneke en Gerben-Jan Hoekstra staat op het gras van De Linde in Doeveren. Liever had het stel nu op een camping in Polen, IJsland of Zweden gestaan. Maar ja, reizen blijft lastig. ,,Bij toeval kwamen we via internet op deze inspirerende plek terecht. Vanaf april maken we al een tocht door Nederland. Op onze elektrische vouwfietsen hebben we deze mooie omgeving verkend. We vermaken ons met lezen en puzzelen. Soms speel ik wat op mijn accordeon en zing erbij. We maken er zo toch echt vakantie van”, zegt Anneke Hoekstra.

Weer niet naar Zweden

Erik en Renée Bakker uit Uithuizermeeden staan een eindje verderop op de camping. Wéér niet naar Zweden, maar opnieuw een vakantie in eigen land. ,,Vorig en ook dit jaar was het plan om met de camper naar Zweden te gaan. Echt heel verstandig vonden we dat niet”, zegt Erik Bakker.

Het echtpaar neemt het zekere voor het onzekere. Om de 48 uur laten ze zich testen. Ondertussen genieten ze van de natuur in eigen land. ,,Het is bijzonder dat de camping pal achter de dijk van de Bergsche Maas ligt. Voor flink wat campinggasten betekende dat er een vlondertje voor de deur lag toen het water onlangs écht hoog stond.”

Ook op de camping is het echtpaar voorzichtig. Over een paar dagen willen ze verder rijden naar Zeeland en ze willen niet ziek worden. ,,We zijn erg voorzichtig. Dat geldt in winkels en ook met contacten met andere campinggasten. Daarom zijn we ook blij dat het sanitair erg schoon is”.

Hemelsbreed is het maar een paar kilometer naar camping De Reekens, aan de rand van Oudheusden. De mini-camping heeft een grote aantrekkingskracht op kampeerders uit de directe omgeving. Deze kleinschalige kindvriendelijke camping is bij rustzoekers favoriet. Snel en gemakkelijk maken de jongsten contact met elkaar.

Pipowagen

,,We zijn veel in het buitenland, zoals Frankrijk, Polen, Denemarken, Engeland en Schotland. En we zijn al verschillende keren naar Indonesië met vakantie geweest. Maar hier voelen we ons helemaal thuis. Dat komt denk ik door de intieme sfeer. Het gevarieerde Nederland zien we als een goed alternatief voor het buitenland”, zegt Tineke van den Heuvel uit Waalwijk. Zij heeft samen met haar man voor het tweede jaar op rij de Pipowagen van de camping gehuurd.

Voor Jan en Anneke Gremmie uit De Meern is hun verblijf op De Reekens een schot in de roos. Anneke: ,,Graag trekken we naar Corsica. Op de fiets verkennen we het rivierenlandschap. Vooral tijdens het hoge water was het spectaculair om er langs te fietsen. Maar we komen ook graag in Friesland, Zeeland en Texel. Zo leer je toch nog wat van een paar vakanties in eigen land. Nederland is eigenlijk hartstikke mooi en gevarieerd.”

Volledig scherm Tineke en Ad van den Heuvel bij de pipowagen op De Reekens. © Hans van den Eeden