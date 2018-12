Samen afzien en lachen bij Schakelring Revalidatie in Waalwijks ziekenhuis

Brabant in beroep tegen extra gaswinning in Waalwijk en Loon op Zand

5 december WAALWIJK - De provincie Noord-Brabant en vijf gemeenten gaan bij de Raad van State in beroep tegen het besluit de komende jaren extra gas te gaan winnen uit drie gasvelden in Waalwijk en Loon op Zand. De zes partijen hebben dat woensdag samen bekendgemaakt. Ze willen bovendien een gesprek met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over zijn besluit.