Samen de eigen woning laten bouwen in Geerpark

Speciaal voor dit project is de vereniging Samenbouwen.in.Geerpark opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door Betaalbaar Wonen Heusden, die al eerder dergelijke projecten in de gemeente op touw zette. Onder meer in de Frans Halslaan in Drunen. Het project in de nieuwe fase Tot Morgen is overigens het enige CPO-project in nieuwbouwwijk Geerpark.