Samen RKC timmert aan de weg: van kookcursus tot fietsles

Het was een harde eis van de gemeente Waalwijk toen ze RKC Waalwijk acht jaar geleden redde van ondergang. In ruil voor financiële steun moést de betaald voetbalclub ook een maatschappelijke rol gaan vervullen in de regionale samenleving. Het gaat een stuk verder dan profvoetballers die wel eens hun gezicht in wijken of buurten laten zien. Sportief gezien mag RKC dan nog een bescheiden rol spelen, met dit project loopt de club voorop. Niets voor niets is er volop interesse van andere betaald voetbalorganisaties die maatschappelijk aan de weg willen timmeren.