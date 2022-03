Samen Waalwijk dreigt met motie van afkeuring ná de verkiezingen: ‘Windmolens konden er al lang staan’

WAALWIJK - De discussie over de windmolens zorgt voor een opmerkelijke politieke situatie in Waalwijk. Als Dilek Odabasi (GroenLinksaf) na de verkiezingen terugkeert als wethouder, krijgt ze van de partij Samen Waalwijk meteen een motie van afkeuring aan haar broek. ,,Zonder deze wethouder hadden de windmolens er al lang gestaan”, meent raadslid Richard Frodyma.

Hij had de motie van afkeuring al klaar liggen bij de laatste vergadering van deze raadsperiode. Maar volgens eigen zeggen werd Frodyma op het verkeerde been gezet, en is die ‘helaas niet ingediend’. Hij kondigt de motie van afkeuring nu alvast aan voor de eerste raadsvergadering ná de verkiezingen.

Dat is opmerkelijk. Want is Odabasi dan nog wel wethouder? Ze wil graag door als wethouder, maar is uiteraard afhankelijk van de verkiezingsuitslag.

En Frodyma zelf is als nummer 4 op de kieslijst van Samen Waalwijk ook niet verzekerd van een plek in de gemeenteraad. ,,Maar we hebben binnen de partij afgesproken dat die motie van afkeuring er sowieso komt. Iemand gaat ’m indienen.”

Quote Nu wordt toch op een slinkse manier geprobeerd de discussie over de windmolens te beïnvloe­den Richard Frodyma, Raadslid Samen Waalwijk

Frodyma richt zijn pijlen op de hele discussie rond de windmolens. De gemeente is hard op zoek naar de meest geschikte plekken, met de meeste opbrengst en minste overlast.

Dat de windmolens er komen, lijkt zeker. Maar in welke opstelling is nog wel de vraag: geclusterd of in een lijn? Het staat nog niet vast. ,,De gemeente zou voorlopig nog geen voorkeur uitspreken”, stelt Frodyma. ,,Daar was de gemeenteraad heel duidelijk over. Nu wordt toch op een slinkse manier geprobeerd de discussie daarover te beïnvloeden.”

Hij stoort zich aan de inhoud van een speciaal document over de windmolenplannen, de zogeheten notitie reikwijdte en detailniveau (RWD). ,,Ze sturen daarin toch aan op clustervorming van windmolens. Zo worden juist de nadelen van een lijnopstelling benoemd, zoals afbreuk aan het open landschap. Die passages moeten er gewoon uit.”

Quote Ik had dit niet moeten accepteren, en dat doe ik dus ook niet. Dit is niet de eerste keer dat het zo fout gaat Richard Frodyma, Samen Waalwijk

Het is volgens hem een typisch geval van framing om zo de mening van de lezers te beïnvloeden. ,,Ik wilde de wethouder daarover aan de tand voelen. Maar zij wilde tijdens de vergadering geen antwoord geven. Ze zei dat de notitie eerder in de raad was behandeld. Dat is niet zo. Ze zou de vragen schriftelijk beantwoorden. Ik had dat niet moeten accepteren. En dat doe ik dus ook niet. Dit is niet de eerste keer dat het zo fout gaat.”

‘Over framing gesproken’

Odabasi wil er niet te veel woorden aan vuil maken. ,,Over framing gesproken”, stelt zij. ,,Ik had Richard Frodyma eerder op de dag gevraagd wat zijn vragen waren, zodat ik me kon voorbereiden. Maar deze wilde hij vooraf niet geven. Een vragenhalfuurtje is bedoeld voor actuele, urgente zaken. Deze nota ligt er al vanaf december, de periode om zienswijzen in te dienen is afgelopen, en dan komt hij nu tijdens de laatste raadsvergadering met deze vragen.”

Speelt de verkiezingsstrijd hier een rol? Frodyma ontkent het met klem. ,,Het gaat hier om een algemeen belang, niet om partijbelangen.”