SamenLoop voor Hoop Altena belooft een succes te worden

,,Het aftellen is begonnen", zegt stichtingsvoorzitter Kees Noorloos. ,,We zijn er klaar voor er een groot evenement van te maken. De voorbereidingen zijn heel goed gegaan. De ervaringen van de vorige keer hebben we goed kunnen gebruiken." Heel enthousiast is hij ook over de medewerking. ,,Het valt ons op dat iedereen zo positief is om mee te doen. Dat komt doordat iedereen wel met kanker in de familie of omgeving te maken heeft.”

SamenLoopwinkel

In bijna alle plaatsen zijn teams ontstaan om geld in te zamelen. In Drongelen, Veen, Uitwijk/Waardhuizen en Uppel is dit niet gelukt. ,,Uit die dorpen hopen we wel bezoekers te krijgen." Vijftig teams zijn bezig met allerlei acties. Die hebben al zestigduizend euro bij elkaar gesprokkeld. Dit bedrag zal ongetwijfeld nog stijgen. De speciale SamenLoopwinkel is een succes.

De teller voor het aantal lopers staat intussen op duizend. Zo’n 120 toerfietsers rijden vier ronden door Het Land van Heusden en Altena. Voor de KinderLoop op 29 juni om half elf hebben zich al 120 deelnemers aangemeld. Daar kunnen er nog meer bij.

Kaarsenceremonie

Speciale aandacht is er voor de eregasten, personen die kanker hebben of hebben gehad. Voor hen is er een speciaal programma. Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog opgeven. De kaarsenceremonie, waarbij stilgestaan wordt bij overleden dierbaren, ontbreekt ook nu niet. Alle deelnemers worden verzocht daarbij te zijn.