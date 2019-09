SamenLoop voor Hoop Altena brengt 199.000 euro op

De SamenLoop voor Hoop vond op 28 en 29 juni plaats in Giessen. Ruim 50 teams met in totaal 1.200 deelnemers zetten zich in voor het goede doel KWF.

De eerste editie van SamenLoop voor Hoop Altena was in 2016. Toen werd er een bedrag van ongeveer 135.000 euro opgehaald. Of er een derde editie komt, is nog niet duidelijk. In 2021 wordt bekeken of er voldoende belangstelling is om in 2022 weer een samenloop te organiseren.