SamenLoop voor Hoop in Rijswijk brengt bij twee ton op

Anton Verschoor uit Almkerk zit te luisteren naar popkoor Hugo, een van de vele koren en artiesten die meewerken. "Ik heb het prima naar mijn zin. Gister was hier ook al, maar ik ben vannacht wel thuis geweest. "Net heb ik een uur gelopen. Straks ga ik weer. Met de hitte kan ik heel goed om gaan. Complimenten voor de organisatie. Wat is dit een leuk evenement." Een compliment voor voorzitter Kees Noorloos en de vele medewerkers die er een jaar aan gewerkt hebben. "Het loopt prima. Mooie spontane acties. Van jongeren van de Soos in Almkerk bijvoorbeeld. Terug van de Soos vannacht, kwamen ze hier aan, gingen meelopen en brachten vandaag een cheque van 750 euro. "Het is tekenend voor de manifestatie die de afgelopen tijd veel in beweging heeft gezet. Niet minder dan 50 groepen zijn ontstaan die niet alleen lopers op de been hebben gebracht, maar, en daar ging het vooral om, geld hebben ingezameld.