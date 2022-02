Sanders gelooft in facelift van worstelend winkelcentrum De Els: bedrijf neemt nog vijf panden over

WAALWIJK - Veel leegstand of niet, de Sanders Retail Groep ziet toekomst in winkelcentrum De Els in Waalwijk. Het bedrijf is eigenaar van nog eens vijf winkelpanden geworden. Deze overname past bij de ambities om iets moois te maken van de omgeving van De Els.