Sandra van Engelen uit Waalwijk: tv-ster voor één week

Van getreiterd gezin tot de mkz-cri­sis: Waalwijk kiest zijn histori­sche hotspots

21 april WAALWIJK - Wie herinnert zich nog het getreiterde gezin Hayes in Waspik? Of de MKZ-crisis in Sprang-Capelle? Het zijn gebeurtenissen, die enorm veel emoties los maakten. Waalwijk is op zoek gegaan naar dé historische hotspots van de afgelopen twintig jaar. Een lastige klus.