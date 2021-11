Sandwichborden weg en gaan betalen voor reclameborden? Ja doei, dat gaan we niet doen

Een kleine drie jaar geleden kwam Heusden met strengere reclameregels. Het moest maar eens afgelopen zijn met al die spandoeken en reclameborden die te pas en te onpas overal werden geplaatst. Om evenementen, feestjes, acties en al dat soort zaken aan te prijzen. Het zou inwoners een doorn in het oog zijn, zeker ook als het gaat om de zogeheten sandwichborden: die kartonnen borden die om een lantaarnpalen worden geknoopt. Ze zouden soms op onveilige plaatsen staan en voor overlast zorgen. En op tijd opruimen was er vaak niet bij.

Mooie oplossing

Heusden dacht een prachtige oplossing te hebben voor de kartonnen sandwichborden: de plaatsing van zogeheten A-nulborden met vaste frames op enkele vaste plekken in de gemeente. Op die plekken zouden verenigingen en commerciële partijen dan reclame mogen maken. Dat zou niet alleen de verrommeling tegengaan, maar medewerkers van de buitendienst weten dan gelijk of de reclame legaal dan wel illegaal is. In het laatste geval: gelijk weghalen en opruimen die borden.

Volledig scherm Van dergelijke kartonnen reclameborden, zoals hier elders in Nederland, wilde Heusden dus af. © Erik van 't Hullenaar Het idee was een bedrijf in te schakelen die een en ander in goede banen zou leiden. Deze exploitant zou dan een vergoeding mogen vragen van de verenigingen et cetera die een poster willen plakken. In andere gemeenten gaat het dan om tussen 10 en 20 euro per bord, voor zeven dagen. Verenigingen non-profitorganisaties zijn dan goedkoper uit en betalen twee tot vier euro.

Vanuit de politiek kwamen echter vragen en kritiek: is het probleem nou wel echt zo groot dat er zoveel overhoop gehaald moet worden? Wethouder Kees van Bokhoven erkende dat acht klachten in een jaar tijd weliswaar niet zoveel is, maar dat bij lange na niet iedereen klachten bij de gemeente meldt. Met andere woorden: die acht klachten zijn slechts het topje van de ijsberg.

Heusden besloot uiteindelijk een enquête te houden onder 25 potentiële gebruikers van A0-borden. En wat blijkt: driekwart van hen (zestien vulden de enquête in) willen niet meer dan nul tot vijf euro per bord betalen. Daarentegen is er grote tevredenheid over het beleid tot nu toe: zelf sandwichboren mogen plaatsen, binnen bepaalde regels.

Quote We zien af van uitbeste­ding van A0-reclame aan een exploitant, want dat momenteel niet kansrijk en zinvol College van burgemeester en wethouders, gemeente Heusden

Burgemeester en wethouders kiezen nu eieren voor hun geld en laten de oude regels in stand. ,,We zien af van uitbesteding van A0-reclame aan een exploitant, want dat momenteel niet kansrijk en zinvol.” Wat overblijft is het oude beleid: iemand mag maximaal 25 sandwichborden zelf plaatsen, tien dagen voor een evenement. Er gelden wel afspraken over omvang en opruimen.

Heusden nam recent ook besluiten over het plaatsen van sandwichborden door de politiek, in aanloop naar de verkiezingen: die worden in de ban gedaan. En blijven in de ban.