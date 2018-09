Santa Run Waalwijk op 9 december

Nog steeds chaos in wijk van Drunenaar Michael, maar zelf kan hij een jaar na orkaan Irma eindelijk 'normaal' wonen

11:54 PHILIPSBURG/DRUNEN - Een jaar geleden raasde de zwaarste orkaan sinds mensenheugenis over het eiland Sint-Maarten in de Caraïbische zee. Irma verwoestte bijna alles en dagen van plunderingen volgden, ook in modewinkel Halyard in Philipsburg van geboren Drunenaar Michael Vissers (48). Die werd 'volledig leeggeroofd': ,,Nu nog zie ik mensen rondlopen in onze mode."