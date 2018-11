SC Elshout: nog twee jaar, dan is alles nieuw

Variatie en grote belangstel­ling fotoexposi­tie Collectief Brabant

12 november HEUSDEN - Er is een verschil tussen zien en kijken. Bij fotografie is goed kijken en op het juiste moment ‘toeslaan’ van belang. Naast creatief en artistiek vermogen gaat het om kennis en vaardigheden op het gebied van fototechniek. Dat er veel belangstelling is voor kwaliteitsfotografie bleek zondag in de voormalige raadzaal van het stadhuis van Heusden. Bij de sluiting tegen de avond werd bekend dat ruim vierhonderdvijftig mensen de jaarlijkse expositie van Collectief Brabant het afgelopen weekend hadden bezocht. En voor deze topbelangstelling was ook alle aanleiding.