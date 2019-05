SC Elshout zonder ups en downs naar gouden jubileum. ‘Onze ambities zijn niet groot, nooit geweest’

Koesteeg wijkt niet voor natuur: weg van Sprang-Capelle naar Waalwijk blijft open

11:54 SPRANG-CAPELLE - De bewoners van de Hogevaart in Sprang-Capelle kunnen opgelucht ademhalen. De Koesteeg, de populaire route van Sprang-Capelle naar Waalwijk, blijft in de toekomst toch open voor verkeer.Bij een afsluiting van deze weg zou het aantal auto’s in de Hogevaart explosief toenemen. Het is één van de belangrijke redenen waarom provincie en gemeente van het plan af zien.