Schapen lopen gevaarlijk over weg in Waalwijk, persfotograaf Marvin blijkt prima herder

Omdat de dieren in het donker over de weg liepen, kwamen twee agenten met spoed naar de Zomerdijk. Iets later kwam ook Marvin aangereden. ,,Ik heb meteen mijn auto dwars over de weg gezet met de gevarenlichten aan. De politieauto deed ditzelfde aan de andere kant. Zo kon er in ieder geval niemand langs.”