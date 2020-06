‘Schennispleger’ bij basisschool in Drunen was aan het plassen, online gerucht klopt niet

Raad Altena: ‘Geef de dorpen geen rangorde mee’

11:55 ALTENA - Is het wel juist de kernen in de gemeente Altena te labelen, een bepaalde rangorde toe te kennen? De raad vindt in meerderheid van niet en wijkt daarmee af van het voorstel van het college van B en W in haar advies tot het vaststellen van de gronduitgifteprijzen voor dit jaar.