Schetsontwerp gepresenteerd: museum met een levendig plein

Kunst en ambacht brengen bedrijvig­heid terug in oude Loonse schoenfa­briek

21 maart LOON OP ZAND - Een ontmoetingsplaats en fabriek voor kunst en ambacht. Dat is wat Het Uilennest wil zijn. ,,Iedere dag volk over de vloer. Mensen uit de hele gemeente Loon op Zand die hier komen om te werken of zomaar eens binnen lopen", hoopt initiatiefnemer Hein Verschure.