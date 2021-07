Schietpartij in Waalwijkse woonwijk roept vragen op: 'Hoe moeten we dit incident duiden?’

De grote problemen met ondermijnende criminaliteit zijn geen ver-van-ons-bed show, maar spelen ook in Waalwijk. Die waarschuwing kwam van de vorige week vertrokken burgemeester Nol Kleijngeld. Hij deed dat in antwoorden op vragen van de politieke partij Lijst Pouw. Kleijngeld haalde als voorbeeld het bewuste schietincident aan om de ernst aan te geven. Het zou mogelijk om een crimineel conflict gaan.

Schietincident

Volgens Van Groos is het hem duidelijk geworden dat het om een schietincident in de Andreas Zijlmansstraat gaat op maandagmiddag 21 juni. Een man raakte daarbij licht gewond, en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Van Groos had kritiek op de informatievoorziening door het Waalwijkse college. Het was in zijn ogen goed geweest om de gemeenteraad als 'hoogste orgaan’ vertrouwelijk over dit incident te informeren. Vooral vanwege de ernst en de impact die het op mensen heeft gehad. ,,Want hoe moeten we dit incident nu precies duiden?”, vroeg hij zich af.