Schildersbedrijf Van Sambeek viert feest en sluit straks de deuren: ‘Je moet je kunnen spiegelen in de voordeur’

Jeanne van Sambeek - Emmers is 38 jaar lang in de winkel hét gezicht geweest van schildersbedrijf Van Sambeek. Gepokt en gemazeld dus. De start was anders. ,,Toen ik voor het eerst in de winkel aan het werk ging - ik was zestien, had net verkering met Wim - was ik nog hartstikke bleu. Thuis was ik heel beschermd opgevoed. Ineens moest ik met klanten omgaan, terwijl ik van schilderen niks wist. Ja, het was een harde leerschool.”