Schippers in Werkendam vieren kerst sobertjes

In de haven liggen de schepen letterlijk tegen elkaar aan. De ene schipper schrobt zijn dek, terwijl de ander even rustig op een stoel zit. Trude Brijder (40), met haar gezin van zeven man, is vrijdag aangemeerd in Werkendam. ,,We zijn een paar maanden niet in Werkendam geweest en zijn nu speciaal voor kerst teruggekomen’', zegt ze.