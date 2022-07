Schoenen ontwerpen en rappen op de zomerschool in Waalwijk

Pa en ma Van der Linden moeten nog een week werken alvorens hun vakantie begint. Hun dochters, Shirley (8) en Rachel (10) zijn een groot deel van de week ondergebracht op de zomerschool van Kindcentrum Teresia. Dat klinkt als strafwerk: in een bankje je hersens breken over rekensommen, of schoonschrijven tussen de lijntjes. Maar dat is niet waar, zeggen de zusjes. ,,We zijn naar het Schoenenkwartier geweest. Vandaag maken we een foto van onszelf met iets wat bij je past. We schrijven een rap. Ontwerpen onze eigen schoen.”

Op een creatieve manier met woorden bezig zijn

Zes jaar geleden werd de eerste zomerschool gehouden. Het idee kwam uit de koker van Guinevere Janssen, directeur van de Teresiaschool. Rode draad: kinderen van groep 4, 5 en 6 vier dagen een programma rond een thema aanbieden en dat op een creatieve en beweeglijke manier invullen, waarbij het uitbreiden van de woordenschat een belangrijk onderdeel vormt.

Al zes jaar is de zomerschool behoorlijk succesvol. ,,Er kunnen maximaal dertig kinderen meedoen”, zegt Janssen. ,,Nu zijn het er 27.” De meeste jongens en meisjes zitten op haar school, ook de Meerdijk is redelijk vertegenwoordigd. Van de overige Waalwijkse basisscholen is de animo buitengewoon laag. ,,We laten elk jaar schriftelijk weten dat de zomerschool er weer aan komt. Maar of er echt aandacht voor is, ik betwijfel het. Misschien moeten we het eerder, net na de kerstvakantie aankaarten, en niet te laat in het schooljaar. Is iedereen zó druk. Of we moeten een keer een promotiefilmpje maken, het beeldend maken.”

Volledig scherm Maud, Babette, Shirley en Rachel (v.l.n.r.) zijn schoenen aan het knutselen. © Roel van der Aa

Wat wel is veranderd: er doen geen leerkrachten meer mee van de Teresiaschool. ,,Ze moeten al zoveel, dit werd een beetje te veel. Dus zijn het professionals van buitenaf.” Onder meer van Kunstencentrum Waalwijk, de bibliotheek, het Beweegburo. ,,Het wordt dus heel serieus opgepakt. Het is niet bezighouden, maar leren. Op een andere manier, waarbij hun zintuigen meer worden aangesproken.”

Kinderen leren zichzelf kennen: waar liggen je talenten?

Marjolein Peeters, vakdocent beeldende vorming, is in de aula druk in de weer een groep kinderen, die hun eigen schoen, geïnspireerd op de speciale tentoonstelling Put on Your Red Shoes in het Schoenenkwartier, ontwerpen. ,,Met dit thema, Kunstmuseum, leren de kinderen ook zichzelf kennen. Waar liggen je talenten? Welke eigenschappen heb je, hoe steek je in elkaar? Daar leren ze zo veel van.” Mooi om te doen, tegelijkertijd: het is ook vermoeiend. Het schooljaar – Peeters geeft les op speciaal basisonderwijs Het Zilverlicht – is toch ook voor haar met vier dagen verlengd. ,,Ja, ik ben echt aan vakantie toe.”