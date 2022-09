Schoenenkwartier baalt van ophef over vertrek directeur: ‘Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan’

Natuur­brand in Sprang-Capelle zorgt voor rookover­last

SPRANG - CAPELLE - Bij een natuurbrand in een hooiveld in Sprang-Capelle is zaterdagavond veel rook vrijgekomen. De brandweer was aanwezig om de brand te blussen. Daarbij kwam volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ook een vieze geur vrij.

3 september