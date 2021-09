Schoenenmuseum krijgt 5.000 euro van cultuurfonds voor maaklab: ‘Bezoekers kunnen straks ook zelf aan de slag’

Inmiddels nadert het in aanbouw zijnde museum op het Raadhuisplein in Waalwijk z'n voltooiing. ,,Het sloopwerk is achter de rug, we zijn nu echt aan het opbouwen.” Twee grote machines zijn al van het oude naar het nieuwe museum verhuisd, het walkvat en de karrenwals. ,,Dat was een spannende en lange dag. De verhuizers zijn negen-en-een-half uur bezig geweest", zegt Van Heesch. ,,Het zijn gigantische machines. Een machine weegt twee ton en moest millimeter voor millimeter uit het oude museum worden gehaald. Hij paste maar net door de uitgang. We hadden nauwelijks speling.”

de tekst gaat verder onder de foto