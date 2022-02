Schoenlapperslaand viert vrijuit en voluit carnaval, en ook Vincent van Gogh heeft daar oren naar

Alsof hij vanuit het Franse Auvers-sur-Oise geparachuteerd is naar hartje Waalwijk: hij lijkt als twee druppels water op Vincent van Gogh. Puntjes geel en groen op zijn gezicht, een zelfportret dat zelfs kunsthaters nog thuis kunnen brengen. Zijn linkeroor is bedekt met verband, op zijn hoofd prijkt een strooien hoed. Een stofjas om het lijf, palet in de hand. Jaap Buijs uit Waalwijk is een van de meest opvallende figuren in het bijzonder bonte gezelschap dat nagenoeg elke vierkante centimeter in Atelier Winterdijk30b heeft geconfisqueerd.