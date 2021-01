Schokker Janus is weer thuis, nu moet de naam er nog op

WOUDRICHEM - Joop Worrell kan zijn vreugde nauwelijks verbergen. Wat is de voorzitter van de stichting Historische Haven Woudrichem trots dat het gelukt is: de restauratie van de schokker Janus. Hij heeft weer een plekje in de historische haven van Woudrichem. Bijna tweeënhalf jaar is het historische vissersvaartuig weggeweest.

,,Is het niet een plaatje?", vraagt Worrell aan een handje vol omstanders die zien hoe de schokker wordt afgemeerd. ,,Het is toch ongelooflijk hoe hij is opgeknapt." Dat overdrijft hij niet. Wie het vaartuig voor de restauratie heeft gezien, kent het nauwelijks terug.

Subsidie ingetrokken

Schokker Janus verkeerde in een heel slechte staat. De restauratie was ook omstreden, althans in de politiek van de voormalige gemeente Woudrichem. Aanvankelijk werd daarvoor maar liefst 51.000 euro beschikbaar gesteld, maar dat werd later ingetrokken omdat de stichting Historische Haven Woudrichem, de eigenaar, volgens de gemeenteraad niet kon voldoen aan een aantal subsidievoorwaarden.

Quote Kijk eens naar het roer. Dat was van staal nu van hout Cornelis Struik, Bestuurslid Stichting Historische Haven Woudrichem

Het stichtingsbestuur zat niet bij de pakken neer en gaf toch opdracht voor de restauratie. Gefinancierd uit eigen middelen en met behulp van diverse fondsen en instellingen. De kosten zijn niet tegengevallen, hoewel de stichting daar nog geen precieze cijfers bij wil noemen. ,,Maar wat we begroot hadden, is precies uitgekomen", vertelt bestuurslid Cornelis Struik. Ook hij is tevreden over het resultaat. ,,Kijk eens naar het roer. Dat was van staal nu van hout."

De verwachting was dat de restauratie een jaar zou duren. Het is wat langer geworden, mede als gevolg van het corona. De restauratie is uitgevoerd op scheepswerf Het Anker in Hendrik Ido Ambacht. ,,Daar is door Hilbert Buitendijk met liefde en zorg aan de boot gewerkt," vertelt Aart Neven.

Quote Dit hadden we nooit kunnen realiseren als we niet van die geweldige vrijwilli­gers hadden Joop Worrell, Voorzitter Historische Haven Woudrichem

Neven is met Koos Pastoors en Huib van Ooijen degene die veel vrijwilligersuren in het project heeft zitten. En nog veel uren ermee bezig zal zijn, want het werk is nog niet gedaan. De houten opbouw moet nog aangebracht worden. De prefab onderdelen staan al klaar.

,,Dit hadden we nooit kunnen realiseren als we niet van die geweldige vrijwilligers hadden", zegt Worrell bij de koffie in de werfschuur. Zij gaan verder met het afbouwen. Neven: ,,Dat is leuk om te doen. Het is een mooie afsluiting."

Naam ontbreekt nog

Wanneer ook de naam Janus weer op de schokker prijkt, is nog niet bekend. Het zal een mooi eerbetoon zijn aan Janus Baks, die het vaartuig in 1982 kocht om toe te voegen aan de vissershistorie in Woudrichem.