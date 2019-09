Scholen betalen niet mee aan nieuwbouw Oudheusden

Marktkoop­lie­den willen ineens graag in Waalwijk staan: ‘We hebben zelfs een wachtlijst nu’

6:30 WAALWIJK - Nu de weekmarkt in Waalwijk naar het centrum is verhuisd, staan de kooplieden in de rij, zegt marktmeester Corné Kuijsten. ,,De afgelopen weken hebben we twaalf aanmeldingen gehad. We hebben nu zelfs een wachtlijst. Echt elke meter is bezet.”