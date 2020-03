Scholen gaan digitaal en het werkt: ‘Op drie na was de hele klas compleet!’

Ze geeft het meteen toe, Herma van Gelderen, docente Frans op het Willem van Oranje College in Waalwijk. Online lesgeven. ,,Ik zag er zó tegenop.” Nu stuitert ze enthousiast de kamer van de helpdesk binnen. De eerste les net achter de rug. ,,Het was zó leuk.” Willem van Veelen, docent biologie, heeft een even grote grijns op zijn gezicht. Zijn les over knip- en knobbelkiezen ging boven verwachting. ,,Op drie na was de hele klas compleet. Ik heb alle stof kunnen behandelen.”