Scholen in Oudheusden klaar? Dan gelijk verder met volgende miljoenenplan

Waardering voor scholen Oudheusden, maar gemeente zegt nog geen extraatje toe

18 december OUDHEUSDEN - Net voor de kerstvakantie goed nieuws voor de twee basisscholen in Oudheusden. Zo trekt de Heusdense gemeenteraad 150.000 euro uit voor de tijdelijke verhuizing van sbo De Leilinde naar het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Al met al is de gemeente flink goedkoper uit dan gedacht.