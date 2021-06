Scholen ruziën over examens, leerlingen Altena College krijgen uitslag mogelijk later

SLEEUWIJK - De ruim 90 havoleerlingen van het Sleeuwijkse Altena College met geschiedenis in hun examenpakket krijgen mogelijk pas later te horen of ze voor dat vak geslaagd zijn. De reden is onenigheid tussen de correctoren van het Altena College en die van een school in Rotterdam over de cijfers. ,,Het gaat om vele tienden van punten tot zelfs een heel punt. Dat pikken we niet.’’

De leerlingen deden onlangs examen geschiedenis, dat werd nagekeken door hun eigen docenten. De examens werden vervolgens doorgestuurd naar een andere school in Nederland, die de examens opnieuw onder de loep namen. Die tweede correctoren keken de uitwerkingen volgens Van der Beek echter veel te streng na, waardoor de cijfers van de leerlingen lager uitvielen.

,,Normaal gesproken overleg je dan met de andere school en in bijna alle gevallen kom je er dan wel uit’’, zegt Gijsbert van der Beek, die uitlegt dat de school in Rotterdam onverbiddelijk was. ,,De correctoren rekenden sommige antwoorden geheel fout, terwijl wij vonden dat die antwoorden ook gedeeltelijk goed kunnen worden gerekend. Als we dat laten gebeuren, worden onze leerlingen in ernstige mate benadeeld.’’

Volgens Van der Beek komt het in Nederland bijna nooit voor dat scholen er gezamenlijk niet uitkomen. ,,Misschien hooguit drie keer per jaar. En dan ook alleen bij vakken als geschiedenis, waarbij je de examenantwoorden op verschillende manieren kunt interpreteren. Dan kun je zeggen: het antwoord is in principe goed, maar het staat er niet helemaal precies in. Dan kun je het antwoord goed rekenen, zonder het maximaal aantal punten te geven. Dat scheelt dan één puntje op het maximale van 60 of 70. Maar in dit geval zijn de examencijfers enkele tienden van punten lager tot zelfs een heel punt.’’

Quote We kunnen dit niet over onze kant laten gaan Gijsbert van der Beek, Directeur Altena College

De schooldirecteur heeft geen idee waarom er met de school in Rotterdam geen enkele discussie mogelijk is. ,,Ik weet het echt niet. Misschien zijn de correctoren niet zo heel ervaren, waardoor ze heel streng zijn. Iets anders zou ik niet kunnen verzinnen.’’

,,Maar we kunnen dit niet over onze kant laten gaan. We vechten voor onze leerlingen. En voor onze docenten. Zij hebben veel ervaring met examens nakijken en weten heus wel wat goed en fout is’’, aldus Van der Beek, die eraan toevoegt dat hij zo’n meningsverschil nog nooit eerder heeft meegemaakt.

Derde corrector

Omdat de scholen er gezamenlijk niet uitkwamen, is er contact gezocht met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dat is een zelfstandig bestuursorgaan en is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Dat college heeft nu een derde corrector gevraagd alle ruim 90 examenuitwerkingen opnieuw onder de loep te nemen. Van der Beek: ,,En dat heeft tijd nodig. De corrector heeft al laten weten dat het mogelijk is dat hij het niet haalt om alle examens op tijd na te kijken. Om die reden hebben wij de leerlingen en hun ouders op de hoogte gebracht.’’

Eindexamenkandidaten horen donderdag 10 juni of ze zijn geslaagd. Vanwege corona was het sowieso al kort dag om de examens na te kijken. Van der Beek: ,,Normaal gesproken hadden we 6 dagen langer. Nu niet.’’ De schooldirecteur wil niet zeggen om welke school in Rotterdam het gaat.

Op de vingers tikken

Wel denkt hij dat de derde corrector de Rotterdamse school op de vingers zal tikken. ,,Ik kan me absoluut niet voorstellen dat hij zal oordelen dat wij er geheel naast hebben gezeten.’’

Als de uitslagen geschiedenis pas na donderdag komen, dan horen de eindexamenkandidaten wel of ze voor hun andere vakken zijn geslaagd.