Scholieren trainen voor tocht Altena-Altena: ‘Elke week zo’n 7 kilometer roeien’

Rookwolkje boven houtbe­drijf Schenk in Waalwijk door brandende container

21 mei WAALWIJK - Een kleine brand bij houtbedrijf Schenk in Waalwijk. Daar brandde dinsdagmiddag hout in een container. De brandweer had even moeite met het bereiken van de brand, maar had het vuur daarna snel gedoofd.