Schrijver Bert van Straten: ‘Om oorlog te begrijpen: kijk ook naar die andere kant’

Basis­school in Wijk en Aalburg ontruimd na brand in meterkast

14:40 WIJK EN AALBURG - Op basisschool De Hoeksteen in Wijk en Aalburg is donderdagmiddag brand ontstaan in een meterkast. De hele school is daarom ontruimd. De brand is inmiddels geblust, maar de lessen zullen niet meer worden hervat.