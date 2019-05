Schrijvers met wortels in Altena te gast bij Altena Boekenbal

WOUDRICHEM - Amsterdam heeft zijn Boekenbal, dan kan Altena toch niet achterblijven. Dat moeten ze bij het Woerkums Literair Café ook gedacht hebben. Vandaar het Altena Boekenbal in De Teerkamer waar al menig bekend auteur zijn opwachting heeft gemaakt. Het werd een fraaie afsluiting van het 26ste seizoen met schrijvers van allure. Schrijvers bovendien met hun wortels in Altena: Jan van Mersbergen en Marieke Lucas Rijneveld.

In een onderhoudend gesprek met Piet Hartman vertelde Rijneveld na haar veel besproken roman De avond is ongemak met een nieuwe roman bezig te zijn. Het wordt heel wat anders. Het verhaal speelt zich af in het Zeeuwse Oostkapelle waar ze veel vakanties doorbracht. ,,Dit dorp is meer voor mij dan Nieuwendijk. Elk boek is toch weer eng. Wat gaan de mensen ervan vinden?"

Het is genieten als beide schrijvers met elkaar in gesprek gaan, voorlezen uit elkaars werk en over het schrijven praten, ervaringen uitwisselen. ,,De eerste versie van mijn boek is nooit goed", vertelt Van Mersbergen. Bij Rijneveld gaat het anders. ,,Ik schrijf een gedicht in één dag. Als het dan niet goed is, is het niet goed.”

Jan van Mersbergen wordt ondervraagd door een docente en een leerling van het Altena College. Centraal daarin staat zijn laatste roman De onverwachte rijkdom van Altena met daarin autobiografische elementen. ,,Mijn angst met dit boek was dat het alleen hier in de streek herkend wordt." Bijna 30 jaar woont hij in Amsterdam. Of hij de streek mist? ,,Om te wonen niet. Wel de omgang met de mensen."