Schurk-proof bouten moeten borden beschermen

Begin deze maand ontdekte dichteres Esther Verschure dat het cortenstalen dienblad met haar gedicht Alles of Niets was gestolen; het hing langs het Halvezolenpad in Waalwijk. Het gewicht - 25 kilo schoon aan de haak - had de dieven niet weerhouden.

Voor de stichting is het een dure grap, dus om te voorkomen dat hun gedichtenroute verder gedecimeerd wordt is er gekozen om de borden opnieuw vast te maken met speciale bouten, die niet zomaar even los te sleutelen zijn.

Quote We doen dan ook een oproep aan iedereen die hier op een of andere manier iets van weet, om dit te melden Jozef Mahieu, DichterBijWaalwijk

Bij voorzitter Jozef Mahieu blijft het wringen; wat is er met het blad gebeurd? ,,We doen dan ook een oproep aan iedereen die hier op een of andere manier iets van weet, om dit te melden via info@dichterbijwaalwijk.nl.”

Geluk bij een ongeluk is dat hij de omlijstingen voor de volgende elf gedichten net had besteld bij Eekels Metaal. ,,Zij lieten weten dat we beter meteen een twaalfde konden bestellen omdat één losse omlijsting extra duur zou zijn. Deze twaalfde willen zij tegen een gereduceerd tarief voor ons maken. Er blijft echter een financieel gat.” Daar komen de kosten voor de speciale bouten nog bij.

Daarom is de stichting een crowdfundingactie begonnen. Mensen die een financiële bijdrage willen leveren, kunnen die storten op rekening NL57 RABO 0314 9110 81 t.n.v DichterBijWaalwijk.

Volledig scherm Esther Verschure bij het presenteerblad met haar gedicht, kort nadat het aan de Bloemendaalweg was opgehangen. © Jozef Mahieu