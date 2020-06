Schuur in Waalwijk gaat in vlammen op

Ergernis over overvolle containers en zwerfvuil: ‘Zijn ze de weg naar het milieusta­ti­on kwijt geraakt?’

6 juni WAALWIJK - Volle containers met bouwafval, zwerfvuil en troep langs de weg. Het is partij Lijst IJpelaar een doorn in het oog. Ze roept het Waalwijkse college op om hier iets tegen te doen. ,,Het lijkt alsof men de weg naar de milieustraat ineens is kwijt geraakt.”