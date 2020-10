Scooter en auto flink beschadigd bij botsing in Kaatsheuvel

UPDATE Opluchting bij Theater De Leest in Waalwijk: ‘de ontheffing is binnen’; Voorste Venne wel gebonden aan 30 bezoekers

2 oktober WAALWIJK - Grote opluchting bij Theater De Leest in Waalwijk. Het theater blijft de komende weken gewoon open. De programmering blijft staan. De Leest kreeg donderdagmiddag ontheffing van de aangescherpte corona-regels. Cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen moet het doen met maximaal 30 bezoekers in de theaterzaal.