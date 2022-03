Scooterrijder gewond bij ongeval in Sprang-Capelle

Tanken voor de prijs van 20 jaar geleden? Dat kan vandaag bij deze pomp in Waalwijk

WAALWIJK - De adviesprijs voor benzine is nooit zo hoog geweest: 2,41 euro. Sommige mensen hebben er veel voor over om een eurootje minder per liter te betalen. Dat bleek bij een Tinq-pomp in Veenendaal, die maandag honderden mensen trok met brandstofprijzen van twintig jaar geleden. Dezelfde actie komt dinsdag naar Waalwijk, en ook daar wordt grote drukte verwacht.

8 maart