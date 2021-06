Scooterrijder gewond door botsing tegen boom in Waalwijk

Europese vastgoedin­ves­teer­der GLP koopt distribu­tie­cen­trum aan Sluisweg Waalwijk

9 juni WAALWIJK - GLP, een van de grootste investeerders in Europa op het gebied van logistiek vastgoed, heeft een distributiecentrum in Waalwijk gekocht. Het gaat om het in aanbouw zijnde pand aan de Sluisweg 36.