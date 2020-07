Scooterrijder met drugs gepakt na korte achtervolging

De Bosschenaar reed in de nacht van donderdag op vrijdag op een scooter over de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Hij viel op door rijgedrag. Toen de politie hem wilde controleren, sloeg de man op de vlucht. Na een korte achtervolging werd hij opgepakt in de Jan de Rooijstraat. Zijn rijbewijs is ingevorderd.